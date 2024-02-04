انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم... اعرف جرام 21 بكام

يستحوذ الذهب على اهتمام الكثير من المواطنين؛ كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب، وإنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة.

ورصدت عدسة موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، حيث انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كل محال الصاغة.

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2040 دولار للأوقية وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة.

وقال احمد حسن، أحد تجار الذهب: إن أسعار الذهب ارتفعت خلال الفترة السابقة بسبب التوتر الموجود بالمنطقة، ومنذ الأمس انخفض جرام الذهب في حدود 700 جنيه حتى الآن .

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلي 3942 جنيهاً وعيار 21 وصل سعره لـ 3420 جنيها، وعيار 18 إلى 2942 جنيهًا.

وأشار حسن إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة في الوقت الحالي مقارنة بالأوقات السابقة سواء كانت سبائك أو جنيهات ذهبية أو مشغولات ذهب بسبب الارتفاعات المتتالية ثم الانخفاض المفاجئ .