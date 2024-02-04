رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد سير العمل بمعسكر بيت الشباب ببلطيم

أجرى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، الأحد، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل بالمعسكر الطلابي المقام ببيت شباب الأزهر بمدينة بلطيم، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بمعسكر بيت الشباب.



حرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على الاطلاع على جميع الخدمات المقدمة للشباب النزلاء بالبيت خلال المعسكر المقام للفوج الطلابي القادم من معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.

وجه بتوفير كافة سبل الراحة، وتقديم كل أوجه العناية والاهتمام بالطلاب، وتفعيل دور الأنشطة والمسابقات الطلابية بالمعسكر، مطالباً الطلاب بضرورة الاستفادة قدر المستطاع من مثل هذه التجمعات.

ألقت الدكتورة حسينة عزام، رئيس مكتب الخدمة المدرسية بالمنطقة؛ محاضرة اليوم لطلاب المعسكر، حول «الإدمان على الإنترنت- أسبابه وعلاجه».

كما يشرف على تنفيذ النشاط الرياضي بالمعسكر الدكتور أبو السعود الزفتاوي، وذلك تحت إشراف عام للوكيل الثقافي للمنطقة حسام حماد، ومتابعة مستمرة من زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.