إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

واصلت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، أعمال استمرار أعمال إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى مركز فوة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قوات الشرطة والوحدات المحلية القروية وجهات الولاية المختلفة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 22 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.