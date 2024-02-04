إزالة 232 إعلاناً مخالفاً وتحرير 41 محضراً في كفر الشيخ|صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن إزالة 232 إعلاناً مخالفاً وتحرير 41 محضراً لمخالفات الإعلانات واللافتات بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت إشراف إدارة الدعاية والإعلانات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 12 إعلاناً مخالفاً وتحرير 6 محاضر و14 إنذاراً للمخالفين بمطوبس، وفي حي شرق كفر الشيخ تمت إزالة 34 إعلاناً مخالفاً، وفي حي غرب كفر الشيخ تم إزالة 52 إعلاناً مخالفاً، وفي الحامول أيضاً تمت إزالة 54 لافتة إعلانية غير مرخصة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات واللوحات التجارية المخالفة وغير المرخصة ومنتهية الترخيص على مستوى المحافظة، لتحقيق الانضباط بالشوارع، وإعادة المظهر الحضاري للمدن، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

شدد محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات بشكل يومي لمتابعة ومراجعة الإعلانات على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية، وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه اللائحة الجديدة للإعلانات، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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