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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تستضيف حفل تكريم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» .. صور

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات حفل تكريم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» على مجهوداتهم خلال عام 2023 بالمحافظة والتى تم عقدها بمسرح الجامعة.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

وبدأت الندوة بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة، فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته، صرح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الاحتفالية تأتى في إطار نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى الشباب في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باعتبار المبادرة التي أطلقها هي أكبر المشاريع التنموية في تاريخ مصر الحديث والعالم  لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابى على تحسين جودة الحياة.

ومن جانبه، أكد إسلام جبر المنسق العام لحياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، أن مبادرة “حياة كريمة” تهدف لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي في المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الشباب المتطوعين لدورهم الفعال من خلال المشاركة الإيجابية فى مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة وتم تبادل الدروع بين المؤسسة والمحافظة والجامعة والتقاط الصورة التذكارية للشباب المتطوعين بالمؤسسة.

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