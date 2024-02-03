إزالة 22 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 22 إزالات، تنفيذاً لسياسات الدولة بمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها بالكامل، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى مركز الرياض بالتنسيق مع الشرطة والوحدات المحلية القروية وجهات الولاية المختلفة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 22 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة قدرها 5 قراريط و3 أسهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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