بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ إلكترونياً ، ليتمكن جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 من الإستعلام عن درجاتهم الآن .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ ، أنه يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ https://www.natiga4dk.net/kafr-elsheikh/...

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ https://www.natiga4dk.net/kafr-elsheikh/... ، يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ بالاسم و رقم الجلوس .

ويقدم رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ https://www.natiga4dk.net/kafr-elsheikh/...

، لكل طالب درجاته في جميع المواد المضافة وغير المضافة للمجموع بالاضافة إلى المجموع الكلي .

إحصائيات نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ

وكان قد اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ للفصل الدراسي الأول .

وجاءت إحصائيات نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ كالتالي :

النسبة العامة للنجاح 80.33%

نسبة النجاح في الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%

نسبة النجاح للصم وضعاف السمع بنسبة 100%

نسبة النجاح في مدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

وبعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ ، أوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 61 ألفًا و 124 طالبا وطالبة، تغيب منهم 148طالباً، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%

وقد تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز ابوموته مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وبعد إعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ ، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.