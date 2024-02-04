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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: دعم مستشفى بيلا المركزى بمحطة معالجة بتكلفة 270 ألف جنيه

مستشفى بيلا المركزي
مستشفى بيلا المركزي

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، تزويد مستشفي بيلا المركزى بمحطة معالجة مياه الغسيل الكلوي بتكلفة 270 ألف جنيه تستوعب 32 ماكينة غسيل كلوي بمستشفى بيلا المركزى.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم إنشاء مستشفى بيلا المركزى على مساحة 5200م2 (بدروم - أرضى - 5 طوابق) والذي دخل التشغيل التجريبى بالفعل بطاقة 114 سريراً  تشمل 72 سرير إقامة، 16 سرير للاستقبال والطوارئ، 20 سريراً للأطفال، 12 سرير عناية مركزة، 17 سرير أطفال مبتسرين، 13 سريراً  للنساء والتوليد، بالإضافة إلى 20 سريراً للباطنة، 28 سريراً للجراحات، 4 سريراً لتحضير العمليات، 6 أسرة إفاقة، سرير للعزل، فضلًا عن 30 ماكينة غسيل كلوى.

 

وتابع: كما يضم المستشفى 25 حضاناً للأطفال (17 حضان أطفال - 7 حديث ولادة - حضان للعزل)، 4 غرف للعمليات، 28 عيادة خارجية، صيدليتين، 4 معامل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية CT، وجهاز أشعة تليفزيونية، 3 أجهزة أشعة نقال، بنك دم تجميعى.

التشغيل التجريبى اللواء جمال نور الدين بمحطة معالجة إنشاء مستشفي جهاز أشعة مقطعية CT جهاز أشعة مقطعية جمال نور الدين حديث ولادة

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