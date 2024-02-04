«كفر الشيخ الأزهرية» تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

شاركت إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على مدار اليوم الأحد، في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، تحت رعاية فضيلة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وإشراف الأستاذ حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة، الوكيل الشرعي للمنطقة.



من جانبها، أوضحت شيرين حشيش، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، أن المعلمات المشاركات بالمعرض 10 معلمات إلى جانب 4 موجهي رياض أطفال، وتنفيذ الكثير من الأنشطة المتنوعة مع الأطفال بالمعرض كالرسم والتلوين على الوجه، فضلاً عن تصميم بعض الوسائل التعليمية المبتكرة من خلال معلمات رياض الأطفال، والشخصيات الكارتونية والتي لاقت إعجاب الحاضرين والأطفال المشاركين بالمعرض، كما تم توزيع بعض الهدايا عليهم.



هذا ويشارك الأزهر الشريف للعام الثامن على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55؛ وذلك انطلاقا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطى المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام؛ حيث يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4" وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في المدة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024م، بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

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