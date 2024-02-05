موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير كرة القدم موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، والتي ستُلعب مساء اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024، على أرض ملعب "جي تك كوميونيتي"، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث جمع 46 نقطة من 14 انتصارًا و4 تعادلات و3 هزائم.

بينما يتواجد برينتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات و4 تعادلات و11 هزيمة.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تتوفر خدمة البث الحصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث ستقوم beIN Sports 1HD بنقل المباراة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.