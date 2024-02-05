أول قرار للأهلي بشأن العامري فاروق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم تكريم وتأبين فقيد الأهلي والرياضة المصرية الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية يوم 26 يناير الماضي.



يأتي ذلك تقديرًا من مجلس الإدارة لما قدمه الفقيد لوطنه وللنادي وللرياضة المصرية، وعرفانًا بحجم إخلاصه وعطائه على مدى سنوات طويلة.

وحرص المجلس في بداية اجتماعه اليوم على الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح العامري فاروق. وأشاد الكابتن الخطيب بالدور الكبير للفقيد، الذي كان نموذجًا للمسئولية والحرص على مصلحة وطنه وخدمة ناديه.