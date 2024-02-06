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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيضانات تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر أمطار وعواصف عاتية|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

تعرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية لموجة جديدة من العواصف في ظل توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم أنحاء الولاية، ما ينذر بحدوث فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي.
 

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هبوب رياح بقوة الإعصار

وأدت الفيضانات في كاليفورنيا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 355 ألف شخص، وصدر تحذير حكومي عن إمكانية هبوب رياح بقوة الإعصار، بينما تستعد الولاية لأمطار غزيرة قد تستمر لأيام، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتسببت العاصفة في قطع الأشجار وانقطاع خطوط الكهرباء عبر منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث بلغت سرعة الرياح 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في بعض المناطق.
 

كاليفورنيا الأرصاد إعصار يورونيوز فيضانات امطار

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