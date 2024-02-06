فرج عامر يهنئ حسام حسن على تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه على فيسبوك : "مبروك للكابتن حسام حسن اختياره مديرا فنيا للمنتخب القومي لكرة القدم ومبروك للكابتن ابراهيم حسن اختياره مديرا اداريا للمنتخب القومي لكرة القدم".

وكان اتحاد الكرة أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.