المشي لمسافات طويلة .. رياضي يتحدث عن المتعة والإثارة في مغامراته البرية

قال المغامر ابراهيم السلطي، إن جولة المشي لمسافات طويلة في البرية طريقة رائعة للاستمتاع بالهواء الطلق و ممارسة الرياضة ورؤية بعض المناظر الطبيعية الخلابة بجانب المغامرات والإثارة والمتعة.

أضاف المغامر ابراهيم السلطي، أنه مع ذلك ، من المهم أن يكون الشخص مستعدًا قبل الانطلاق في رحلته، مشيرا إلى أنه سيقدم بعض النصائح للمساعدة على الاستمتاع بأمان ورحلة ناجحة في البرية.

وأكد المغامر ابراهيم السلطي، أنه يجب التخطيط الجيد للرحلة وتحديد مسارًا مناسبًا لمستوى اللياقة والخبرة، ويجب أيضا التأكد من مراجعة توقعات الطقس واحتياجات الملابس.

وأشار السلطي، إلى أن الشخص المغامر يجب أن يخبر شخصًا آخر إلى أين سيذهب، ولذلك من الضروري ترك خط سير الرحلة مع شخص ما وتأكيد تسجيل الوصول معه عند العودة.

احزم الأساسيات

وشدد المغامر إبراهيم السلطي على ضرورة إحضار الماء والطعام والإسعافات الأولية ومعدات الحماية من الشمس والملاذ في حالة الطقس السيئ، فضلا عن ارتداء الملابس المناسبة وأحذية المشي لمسافات طويلة الداعمة والطبقات التي يمكنك خلعها أو إضافتها حسب الحاجة، كما من الأهمية أن تنتبه للحياة البرية والعلامات وأي مخاطر محتملة أخرى.