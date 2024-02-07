تغريمها 300 ألف جنيه.. قرار عاجل بشأن حبس انوش بقضية الفيديوهات الخادشة

قضت محكمة القاهرة الإقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من نبوية انوش على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.

تفاصيل حبس انوش في قضية الفيديوهات

وجاء الحكم في القضية رقم 433 لسنة 2023 جُنح اقتصادي مقيدة برقم 483 لسنة 2023 جُنح مالية أول درجة بحبس انوش لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية.

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كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة صاحبة قناة «يوميات انوش» المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وجاء في أمر إحالة كل من "ن. ج" الشهيرة بـ انوش محبوسة، و"ع. م" و"أ. م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صور خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تيك توك، إنستجرام، يوميات انوش أبسط خلق الله صور ومقاطع فيديو لها تخدش الحياء العام وتحرض على الرذيلة.

نسبت النيابة العامة للمتهمة انوش أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية، وأسندت النيابة لها انها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة، وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقعة التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجائرة المعاقب عليها قانونًا.