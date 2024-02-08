اليوم.. الصحفيين: فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج حتى 15 فبراير

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن فتح الاشتراك بمشــــروع العلاج 2024م، للصحفيين وأسرهم، من 8 إلى 15 فبراير 2024م، تنفيذا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بغرامة 25% من قيمة الاشتراك.

وأوضحت اللجنة أن العمل سيكون خلال مواعيد العمل الرسمية.

وقالت إنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).

وأضافت أنه بالنسبة للزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.

وأوضحت أنه مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتساب (01099756266).

وأشارت إلى أنه على الصحفيين الراغبين فى الاشتراك المُباشر الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك.

أما بالنسبة للصحفيين الراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى، فعليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى.

ولفتت اللجنة إلى قرار المجلس بفتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.

