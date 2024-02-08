اتحاد الصناعات: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الحكومة المستمر على دعم المواطنين

قال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها جاءت في توقيت مناسب، مؤكدًا حرص الحكومة المستمر على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين ودعمهم.

وأضاف رئيس اللجنة أن حزمة القرارات التاريخية شملت الشريحة الأكبر من المواطنين، لافتا إلى أن القطاع الخاص دائم التنسيق مع الحكومة من أجل زيادة تحسين أوضاع كافة العاملين بالقطاع.. منوهًا بأن تلك الحزمة تكمل كافة القرارات التي اتخذت مؤخرًا لزيادة تحسين مستوى المعيشة.

من جانبه.. قال رئيس جمعية المستثمرين الغاز المسال الدكتور محمد سعد الدين إن تلك الحزمة تؤكد قوة الدولة المصرية ودعم الحكومة للمواطن، مشيدًا بخطة الدولة المتوازنة في مواجهة التحديات الاقتصادية.



وأضاف أن الحكومة تضع المواطن المصري البسيط دائمًا في اعتبارها، وأن حزمة القرارات الأخيرة تعتبر الأعلى في تاريخ مصر لدعم وحماية الأسر المصرية الأكثر احتياجًا.

