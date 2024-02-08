8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

خدمات بنكية مجانية.. تحرص البنوك المصرية علي مدار العام بالاحتفال بفاعليات الشمول المالي في مصر، وتأتي في بداية شهر مارس القادم فعاليات اليوم العالمي للمرأة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي في جميع محافظات مصر واستهداف شرائح المجتمع كافة.

وتقدم البنوك المصرية خدمات مجانية أثناء الاحتفال بفاعليات الشمول المالي، ومن المقرر أن تقدم البنوك خدمات مجانية في الشهر القادم، وتحديدًا بداية من يوم 8 من مارس القادم وتستمر حتى يوم 31 من مارس 2024.

خدمات بنكية مجانية

ومن المقرر أن توفر البنوك عدد من الخدمات البنكية المجانية، في شهر مارس القادم احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، ومنها إمكانية فتح حسابات مجانية سواء حساب التوفير أو الحساب الجاري، مع الحصول على المحفظة الإلكترونية مجانية، وإصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

كما تتيح البنوك فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا، إضافة إلى فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي، وفتح حسابات الشباب مجانًا، ويمكن إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا، وتوفر البنوك الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية إذا تم الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة.

الهدف من فعاليات الشمول المالي

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يستهدف المركزي المصري من فعاليات الشمول المالي، توفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، لترسيخ بعض مفاهيم ومبادئ الشمول المالي وعلى سبيل المثال الادخار.

ويوجّه المركزي المصري، البنوك المصرية بالتركيز على الفئات المستبعدة من المجتمع مثل المرأة والفلاحين وذوي الهمم، وغيرهم، ويسمح البنك المركزي المصري للبنوك المصرية بإمكانية التواجد خارج الفروع من أجل التثقيف المالي للمواطنين والترويج للمنتجات البنكية.

البنوك المشاركة بفعاليات الشمول المالي

ويأتي عدد البنوك المصرية، المشاركة في فعاليات الشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري بشأن فعاليات الشمول المالي في مصر، 37 بنكًا العاملة في السوق المحلية.

ومن البنوك المصرية المشاركة في فعاليات الشمول المالي: البنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي.

تواريخ فعاليات الشمول المالي

وكان قد حدد البنك المركزي، تواريخ فعاليات الشمول المالي في مصر، ومنها:

- احتفالية المرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، من 8 إلى 31 مارس.

- اليوم العربي للشمول المالي، في الفترة من 1 إلى 30 أبريل.

- احتفالية الشباب في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

- احتفالية الفلاح في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر بالتزامن مع عيد الفلاح.

- احتفالية الإدخار في الفترة من 15 إلى 31 أکتوبر، بالتزامن مع اليوم العالمي للادخار.

- اليوم العالمي لذوي الهمم في الفترة من من 1 إلى 15 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالية الأشخاص ذوي الهمم.

تفعيل سعر الفائدة

وفي سياق متصل، رفعت البنوك المصرية، أسعار الفائدة 2% في المتوسط تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتحريك عوائد المعاملات المصرفية 200 نقطة أساس.

واستهل بنكا مصر والأهلي المصري قرار البنك المركزي بتحريك سعر الفائدة عبر لجان الالكو المتخصصة في سعر العائد علي المنتجات البنكية، وحسبما كشفته مصادر مصرفية لصدي البلد من المقرر قيام لجان الألكو في البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ وهي معنية بتحديد آثار اسعار الفائدة علي مختلف المنتجات البنكية من قروض وشهادات وحسابات إدخارية؛ أن يتم تحريك العائد علي تلك المنتجات 2% جديدة.