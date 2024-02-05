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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنوك تفعّل قرار سعر الفائدة| ومصر والأهلي يحركان عوائد الشهادات ودفتر التوفير

صدى البلد

رفعت  البنوك المصرية، اعتبارا من أمس الأحد ؛ أسعار الفائدة 2% في المتوسط تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتحريك عوائد المعاملات المصرفية 200 نقطة أساس.


واستهل بنكا مصر والأهلي المصري قرار البنك المركزي منذ أمس  بتحريك سعر الفائدة عبر لجان الالكو المتخصصة في سعر العائد علي المنتجات البنكية.

وحسبما كشفته مصادر مصرفية لـصدي البلد من المقرر  قيام لجان الألكو في البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ وهي معنية بتحديد آثار اسعار الفائدة علي مختلف المنتجات البنكية من قروض وشهادات وحسابات إدخارية؛ أن يتم تحريك العائد علي تلك المنتجات 2% جديدة.
 

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وحسبما علم "صدى البلد" فإن كلا من بنكي مصر والأهلي، باعتبارهما أكبر بنوك الحكومة والأكثر استحواذا علي أعداد العملاء؛ في تحريك الفائدة علي شهادات الإيداع و حسابات الإدخار و القروض.

وقام البنك الأهلي برفع العائد علي حسابات التوفير ذات العائد الشهري والتي يقدر حدها الأقصي من 9.3% إلي 11.3% و الربع سنوية لـ 11.35% و النصف سنوية 11.4% و السنوية 11.5%.

و يصل المبلغ المبدئي لفتح حساب التوفير 3آلاف جنيه و يتم احتساب العائد علي الحساب البالغ قيمته المبدئية 3001 جنيه بحيث يكون سعر الفائدة الشهري 7.5%  بعد الزيادة و 7.55% للعائد ربع السنوي و 7.6% للعائد نصف السنوي و 7.7% للعائد السنوي.

أما بالنسبة لشهادات الادخار والتي من بينها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري 19% سيتم رفعها 21 % بعد الزيادة والتي يبلغ الحد الأدني للاكتتاب فيها بقيمة 1000 جنيه لمدة 3 سنوات

والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بنسبة 12.25% ستصل لـ 14.25% بعد الزيادة

وفي بنك مصر حيث جري تحريك سعر الفائدة علي دفتر التوفير بحد أقصي من 8% للحسابات ذات العائد الشهري لتصل لـ10% و الربع سنوية من 8.25 لتصل لـ 10.25% و النصف سنوية لتسجل 10.378% و السنوية 10.5%.

ويبلغ الحد الأدني لفتح حساب التوفير حوالي 3آلاف حتي 5آلاف جنيه بعائد فائدة شهرية يصل لـ 8.25% بعد الزيادة و 8.5% للعائد ربع السنوي و 8.625% للنصف سنوي و 8.75% للعائد السنوي.

وبالنسبة للشهادات فإنه من المقرر أن يتم رفع العائد علي شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري من 19% إلي 21% وبقيمة اكتتاب تبلغ 1000 جنيه كحد أدني و الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري الثابت من 12.25% لتصل لـ 14.25% أو السنوية من 12.5% لتصل لـ 14.5% حيث تبلغ قيمة الاكتتاب 1200 جنيه للعائد الشهري و 1000 جنيه للعائد السنوي.

و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

اسعار الفائدة البنك المركزي السياسات النقدية الشهادة الثلاثية المعاملات المصرفية المنتجات البنكية بنوك الحكومة

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