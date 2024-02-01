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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك الأهلي يطلق بطاقة فيزا بلاتينم بالدولار للشراء والسحب النقدي خارج مصر

صدى البلد

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي للعملاء وذلك بالتعاون مع شركة فيزا، امتدادا للشراكة الناجحة بين الطرفين، والتي تهدف الى تلبية احتياجات العملاء في معاملتهم المالية خارج مصر بالعملة الأجنبية.


وأشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي للعملاء تعكس تعاون الكيانين البنك الأهلي المصري وشركة فيزا، خاصة أن هذا المنتج سيساعد بالتعاون مع شركة فيزا على تلبية الخدمات التي تقدم للعملاء خارج مصر وحرصا من البنك الأهلي المصري على تلبية كافة احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل وخارج مصر.


أضاف ان إطلاق البطاقة الجديدة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الامريكي يأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة بهدف توفير تجربة مصرفية متميزة وأكثر سهولة والتي تضع العميل في المقام الأول لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لكافة شرائح العملاء.

بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي


    واكد سوس أن بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي تتيح للعملاء القائمين والجدد الكثير من المزايا الحصرية لهم، حيث يمكن إصدارها عند فتح حساب بالدولار الأمريكي وذلك للعملاء الجدد، بالإضافة إلى إتاحة إصدارها للعملاء القائمين أصحاب الحسابات بالدولار الأمريكي، مع إمكانية اجراء كافة المعاملات المالية بالعملات الأجنبية خارج مصر من المشتريات والسحب النقدي الدولي والسداد الالكتروني والتسوق عبر الانترنت حول العالم خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع بالإضافة إلى مزايا أخرى دوليا.

البنك الأهلى المصرى بطاقة فيزا بلاتينم العملات الاجنبية فيزا كريم سوس

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