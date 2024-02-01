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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

البنك الأهلي المصري يطلق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار

صدى البلد

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي للعملاء، وذلك بالتعاون مع شركة فيزا، امتدادا للشراكة الناجحة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في معاملاتهم المالية خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي للعملاء يعكس تعاون الكيانين البنك الأهلي المصري وشركة فيزا، خاصة أن هذا المنتج سيساعد بالتعاون مع شركة فيزا على تلبية الخدمات التي تقدم للعملاء خارج مصر وحرصا من البنك الأهلي المصري على تلبية جميع احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل وخارج مصر.

وأضاف أن إطلاق البطاقة الجديدة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الامريكي يأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة، بهدف توفير تجربة مصرفية متميزة وأكثر سهولة، والتي تضع العميل في المقام الأول لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لجميع شرائح العملاء.

وأكد سوس أن بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي تتيح للعملاء القائمين والجدد الكثير من المزايا الحصرية لهم، حيث يمكن إصدارها عند فتح حساب بالدولار الأمريكي وذلك للعملاء الجدد، بالإضافة إلى إتاحة إصدارها للعملاء القائمين أصحاب الحسابات بالدولار الأمريكي، مع إمكانية إجراء جميع المعاملات المالية بالعملات الأجنبية خارج مصر من المشتريات والسحب النقدي الدولي والسداد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت حول العالم خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى مزايا أخرى دوليا.

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