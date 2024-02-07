البنك المركزي: حدود السحب اليومية لم تتغير



أكد البنك المركزي المصري أن حدود السحب اليومي للأفراد والشركات من البنوك لا تزال كما هي ولم تطرأ عليها أي استثناءات حتي الآن .



وشدد البنك المركزي المصري علي أن التعليمات الواردة في 25 اغسطس من العام قبل الماضي والتي صدرت لتحديد حدود السحب اليومية من البنوك لاتزال كما هي بواقع 50 الف جنيه للأفراد و 150الفا للشركات .

واضاف البنك المركزي أنه تلك التعليمات السارية حاليا دون تعديل، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.

كان البنك المركزي قد نفي خلال الأيام القلائل ما نقلته وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل بشأن ورود تعليمات بوضوع قيود علي عمليات السحب والإيداع لأقل من 150الف جنيه للشركات والافراد وتوحيد أكثر من معاملة للعميل بما لا يتجاوز 150الف جنيه .