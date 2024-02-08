موازنة النواب: الرئيس يخفف أعباء المواطنين بقرارات الحماية الاجتماعية.. فيديو

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول تخفيف الأعباء والضغوطات الاقتصادية عن كاهل المواطنين".

وأضاف: "الرئيس السيسي يشعر دائما بمعاناة واحتياجات المواطن المصري"، لافتا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لأول مرة خاصة في ظل معدلات التضخم العالمية يؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.