التأمين الصحي: اعتماد 7 منشآت جديدة تابعة للهيئة في أسوان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اعتماد 7 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة في أسوان، ثاني محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وصرح الدكتور إيهاب حنفي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، بأن المنشآت الصحية المعتمدة هي وحدات طب أسرة الشراونة قبلي، حاجر البصيلية، الكلح غرب، الشرفا، العلاقي وقرشة، قسطل، الخزان غرب، لافتًا إلى حصولها على درجة الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، ليصل إجمالي الوحدات التي اعتمادها في أسوان لـ 21 وحدة طب أسرة ومركزا طبيا.

التأمين الصحى

ويُعد الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية خطوة رئيسية نحو إعداد المنشأة الصحية للاعتماد النهائي، والذي يُعد شهادة دولية ُتمنح للمنشآت الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة العالمية.