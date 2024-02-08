عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة أسوان الأزهرية تحصد المركز الثالث جمهورياً بمسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الثانوية

منطقة أسوان الازهرية
منطقة أسوان الازهرية

حصدت منطقة أسوان الأزهرية المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الثانوية، والتي أقيمت ببيت شباب الأزهر ببورسعيد حيث فاز الطالب عبدالله عبدالحكيم راشد، بمعهد كوم أمبو النموذجى الثانوى بالمركز الثالث

وقدم الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، التهاني للطالب الفائز مع تمنياتهم له بمزيد من التفوق والتميز. 

 

التفوق والتميز

وتأتى مسابقة الملتقى الفكرى على مستوى الجمهورية، كمرحلة أخيرة ونهائية لمسابقة الملتقى الفكرى والتى تنفذ سنويًا ضمن خطة الأنشطة الاجتماعية لرعاية الطلاب، بجميع المراحل (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية). 

حيث يتم التصفية لكل مرحلة على حدة على مستوى المعاهد، ثم التصفية على مستوى الإدارات التعليمية، وتنتهى داخل المنطقة بالتصفية على مستوى المنطقة، والوصول بالفائزين للتنافس على مستوى الجمهورية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الأزهرية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أول مواجهة بين نجم ليفربول وحسام حسن| طلب عاجل لـ صلاح.. وتراجع الثلاثي عن الاعتزال

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

ترشيحاتنا

دعاء آخر جمعة في رجب .. وأحسن الأوقات للتضرع إلى الله

بعد قرارات السيسي .. الزراعيين : الرئيس يسارع دومًا لدعم الفلاحين

التنمية المحلية: 7 آلاف منفذ لتوفير السلع الغذائية في المحافظات.. فيديو

اللهم بلغنا رمضان| موعد شهر شعبان فلكيا وشرعيا.. الإفتاء تستطلع الهلال السبت

بعد قرارات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين .. فيديو

لو بتقدم في شغل جديد .. أسرع طريقة لاستخراج فيش وتشبيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص

فستان جريء.. عبير صبري تصدم متابعيها بصورها

فيديو

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ