منطقة أسوان الأزهرية تحصد المركز الثالث جمهورياً بمسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الثانوية

حصدت منطقة أسوان الأزهرية المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الثانوية، والتي أقيمت ببيت شباب الأزهر ببورسعيد حيث فاز الطالب عبدالله عبدالحكيم راشد، بمعهد كوم أمبو النموذجى الثانوى بالمركز الثالث.

وقدم الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، التهاني للطالب الفائز مع تمنياتهم له بمزيد من التفوق والتميز.

التفوق والتميز

وتأتى مسابقة الملتقى الفكرى على مستوى الجمهورية، كمرحلة أخيرة ونهائية لمسابقة الملتقى الفكرى والتى تنفذ سنويًا ضمن خطة الأنشطة الاجتماعية لرعاية الطلاب، بجميع المراحل (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية).

حيث يتم التصفية لكل مرحلة على حدة على مستوى المعاهد، ثم التصفية على مستوى الإدارات التعليمية، وتنتهى داخل المنطقة بالتصفية على مستوى المنطقة، والوصول بالفائزين للتنافس على مستوى الجمهورية.