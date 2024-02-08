لزيارة المعالم السياحية.. محافظ أسوان يلتقي بأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية برئاسة شتيفان ألبانى ، وبحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، وأيضاً المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية ، فضلاً عن التعرف على المقومات الطبيعية والإستثمارية التى تتمتع بها عروس المشاتى ، عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.



الصداقه الألمانية

وعقب إستعراضه لأهم المقومات الإقتصادية والسياحية والزراعية والفرص الإستثمارية ، فضلاً عن بانوراما التطوير والتجميل التى شهدتها المحافظة ، أكد اللواء أشرف عطية على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وألمانيا والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق المزيد من التعاون والدعم بين البلدين ، ولاسيما أن ألمانيا شريك وداعم فى نجاح الدولة المصرية عبر التاريخ.

وطالب المحافظ بزيادة معدلات حركة السياحة الألمانية ، وإستئناف رحلات الطيران الشارتر المباشرة من المدن الألمانية لأسوان ، وخاصة فى ظل توافر كافة سبل الراحة والإستمتاع بمعالمها ، بالإضافة إلى التنوع فى المنتج السياحى ، والتى من بينها السياحة العلاجية ، والنيلية ، ومشاهدة الطيور ، وتفرد أهلها بالحفاوة وحسن إستقبال الزائرين.

ومن جانبهم قدم أعضاء الوفد البرلمانى الألمانى شكرهم لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال ، وسعادتهم وسرورهم بتواجدهم فى أسوان.

مؤكدين على أن مجموعة الصداقة يجمعها الحب والإحترام والإهتمام بالشعب المصرى ، وهو ما يدفعهم لمزيد من التعاون فى كافة المجالات ، وخاصة الصناعية ، فضلاً عن الإستفادة من الخبرات الإلمانية فى القطاع الزراعى من خلال الإستعانة بالميكنة الزراعية لما تحققه من زيادة فى الإنتاج ، وبالتالى زيادة فى معدلات التصدير ، علاوة على الإهتمام بالسياحة الثقافية والعلاجية التى تتميز بها أسوان.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة والهدايا التذكارية التى تحمل طابع الهوية البصرية لأعضاء الوفد تعبيراً عن ترحيب أسوان بهم ، والإعتزاز بعلاقات الصداقة بين مصر وألمانيا .