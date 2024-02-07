محافظ أسوان يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

شهد محافظ أسوان أشرف عطية، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن عقب صلاة العشاء، وذلك بحضور ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، والشيخ حنفي محمود وكيل وزارة الأوقاف، فضلاً عن أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بقيادة الدكتور سيف قزامل، وأيضاً القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلي طلحة إمام وخطيب المسجد، أعقبها كلمة للشيخ حنفي محمود، وأيضًا للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية، ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق أكدوا فيها على أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن حدثًا عاديًا، بل كانت تكريمًا إلهيًا وعطاءً ربانيًا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للترويح عن نفسه الشريفة بعد ما لحق به من أذى وهموم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل‏، كما أنها كانت رسالة من المولى عز وجل لبيان مكانة وفضل المسجد الأقصى باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، علاوة على كونها ليلة غُسلت فيها أحزان الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد عام من الحزن ودخول الفرح والسرور على قلبه الشريف.

وأوضحوا أن هناك الكثير من الدروس المستفادة من هذه الرحلة العظيمة المتمثلة في رحلة الإسراء والمعراج، والتي مرت بـأربع مراحل إيمانية بدأت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلا، ثم سدرة المنتهى، ثم قاب قوسين أو أدنى، وظهر خلال هذه الرحلة المباركة مدى اشتياق الأنبياء لرؤية رسولنا الكريم محمد (ص) عبر مروره بالسماوات السبع، وغير ذلك من الفضائل الإيمانية لخاتم الأنبياء والمرسلين، كما تم فيها منح الهدية لأمة خاتم المرسلين، والمتمثلة في فرض الصلوات الخمس.

واختتمت فعاليات الحفل بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ الشاذلي طلحة والتي تناولت مدح رسولنا الكريم، فضلاً عن بيان جانب من فضائله صلى الله عليه وسلم ومكانته الشريفة عند رب العالمين.