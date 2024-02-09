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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فستان جرئ| قمر اللبنانية تبرز أنوثتها بإطلالة مثيرة

قمر اللبنانية
قمر اللبنانية

شاركت الفنانة قمر اللبنانية متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت النجمة اللبنانية بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان قصير جرئ باللون "الأسود"، أكملت اللوك بحذاء اسود كعب عالي ، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجًا صاخبا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

IMG_٢٠٢٤٠٢٠٧_٢٠٢٢١٥ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٧_٢٠٢٢١٥ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٧_٢٠٢٢١٥
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٧_٢٠٢٢١٥
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٧_٢٠٢١٤٩
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٧_٢٠٢١٤٩

آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

حملة فرعون

كما شاركت الفنانة اللبنانية قمر، فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.
 
أحداث فيلم حملة فرعون

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
 
فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

فيلم حصل خير

كما شاركت "اللبنانية قمر" في فيلم "حصل خير" مع الفنانة آيتن عامر، وبدرية طلبة، وأمينة، وسعد الصغير، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، إيمان السيد، محمود الليثى، وغيرهم.
 
وجسدت خلال أحداث العمل دور راقصة شعبية تسكن عمارة تضم مجموعة من الأسر، وفور وصول الشقة الجديدة، يتهافت عليها الأزواج ومنهم موظف مصلحة الضرائب فوزي "كريم محمود عبدالعزيز"، ومدرس اللغة العربية "محمد رمضان"، والمطرب "سعد الصغير"، وينقلب حالهم، فتحاول الزوجات الحفاظ على أزواجهن منها في إطار الكوميديا.

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