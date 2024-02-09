لو حدثت خلافات زوجية.. إجراءات تقديم طلب تسليم الصغار

يتساءل الكثيرون عن إجراءات تقـديم طلب تسليم الصغير الي النيابة العامة ..
ويستعرض صدى البلد الخطوات والإجراءات اللازمة كالآتي:
١- ذهاب الزوجة بشخصها إلى النيابة.
٢- تقديم الطلب المرفق إلى مدير أو رئيس النيابة للحصول على التأشيرة.
٣- قيد الطلب بالدفتر المخصص.
٤- سحب الطلب اسكانر و تسجيله بالحاسب الآلي.
٥- سؤال الزوجة حول الواقعة وعنوان الزوج والأولاد والتوقيع على أقوالها.
٦- يتم رفع الأوراق للمستشار المحامي العام لإصدار القرار في غضون أسبوع.
٧- يتم إعلان القرار للزوج عن طريق محضري التنفيذ.
٨- قيد الطلب بقلم معاوني التنفيذ وتحديد ميعاد للتنفيذ.