لو حدثت خلافات زوجية.. إجراءات تقديم طلب تسليم الصغار

يتساءل الكثيرون عن إجراءات تقـديم طلب تسليم الصغير الي النيابة العامة ..

ويستعرض صدى البلد الخطوات والإجراءات اللازمة كالآتي:



١- ذهاب الزوجة بشخصها إلى النيابة.

٢- تقديم الطلب المرفق إلى مدير أو رئيس النيابة للحصول على التأشيرة.

٣- قيد الطلب بالدفتر المخصص.

٤- سحب الطلب اسكانر و تسجيله بالحاسب الآلي.

٥- سؤال الزوجة حول الواقعة وعنوان الزوج والأولاد والتوقيع على أقوالها.

٦- يتم رفع الأوراق للمستشار المحامي العام لإصدار القرار في غضون أسبوع.

٧- يتم إعلان القرار للزوج عن طريق محضري التنفيذ.

٨- قيد الطلب بقلم معاوني التنفيذ وتحديد ميعاد للتنفيذ.