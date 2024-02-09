عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو حدثت خلافات زوجية.. إجراءات تقديم طلب تسليم الصغار

صدى البلد

يتساءل الكثيرون عن إجراءات تقـديم طلب تسليم الصغير الي النيابة العامة ..

ويستعرض صدى البلد الخطوات والإجراءات اللازمة كالآتي:
 

١- ذهاب الزوجة بشخصها إلى النيابة.
٢- تقديم الطلب المرفق إلى مدير أو رئيس النيابة للحصول على التأشيرة.
٣- قيد الطلب بالدفتر المخصص.
٤- سحب الطلب اسكانر و تسجيله بالحاسب الآلي.
٥- سؤال الزوجة حول الواقعة وعنوان الزوج والأولاد والتوقيع على أقوالها.
٦- يتم رفع الأوراق للمستشار المحامي العام لإصدار القرار في غضون أسبوع.
٧- يتم إعلان القرار للزوج عن طريق محضري التنفيذ.
٨- قيد الطلب بقلم معاوني التنفيذ وتحديد ميعاد للتنفيذ.

FB_IMG_1707498317851
FB_IMG_1707498317851

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

نيسان صني "أوتوماتيك" موديل 2010 .. بأفضل سعر للمستعمل

10 جنيهات انخفاضا.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني

حسام موافي: لا توجد علاقة بين ارتجاع الصمام وارتفاع ضغط الدم

بدء الفصل الدراسى الثاني بالجامعات والمعاهد.. تعرف على موعد الامتحانات

النيابة الإدارية تستكمل مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون في هذا الموعد

موتسيبي يثير الغموض حول موعد أمم إفريقيا 2025 ومونديال الأندية

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها أبدًا.. علامات تحذيرية لـ حصوات الكلى

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

إطلالة مختلفة .. لحظة وصول عمرو دياب قبل إحياء حفله فى جدة |شاهد

وصفة طبيعية لشد الخدود وتحسين جمالها

فيديو

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ