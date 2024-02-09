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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسافة السكة .. الهدنة الإنسانية فصل جديد من الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية

الهدنة الإنسانية
الهدنة الإنسانية

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "مسافة السكة"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يوثق جهود الدولة المصرية تجاه الأشقاء في غزة، بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع المنكوب منذ السابع من أكتوبر.

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مسافة السكة.. فيلم وثائقي يعرض جهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

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وتضمن الفيلم الوثائقي، عددًا من خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من تصريحات الجهات الأممية الإغاثية، حول دور مصر المحوري في تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني.

وتوالت المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، واستمر شريان الحياة في إمداد القطاع المنكوب، ليضمن بأن القلب الفلسطيني ينبض بالحياة.

وكتبت الهدنة الإنسانية والتي لعبت مصر فيها دورًا محوريًا، فصلًا جديدًا لدعم القضية الفلسطينية، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه عمل منذ اللحظة الأولي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الإسرائيلية والأردن، من أجل احتواء الوضع الراهن في غزة.

وأكد “بايدن” أنه بحث مع الرئيس السيسي، كيفية زيادة المساعدات الإنسانية ومساعدة الأبرياء في قطاع غزة، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق من أجل هدنة إنسانية في القطاع وتبادل للأسرى.

من جانبه، وجه مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الشكر للحكومة المصرية على جهودها في الأزمة، والعمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني.

فيما قالت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ممتنة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة معبر رفح، ومشاهدة عمليات المساعدات الإنسانية التي تجرى في المعبر ومطار العريش.

كما أشاد أنطونيو جوتيرش، الامين العام للأمم المتحدة، بجهود مصر شعبًا وحكومة في دعم الشعب الفلسطيني، واصفًا مصر بالركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على هذا الجانب من الحدود.

مسافة السكة

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