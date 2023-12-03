مسافة السكة.. تدشين أكبر مبادرة شبابية للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية بالبحيرة.. صور

إنطلقت اليوم من قلب محافظة البحيرة مبادرة "مسافة السكة" أكبر مبادرة شبابية للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية فى إطار دعم الدولة المصرية وتشجيع الشباب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسيه القادمة وإثبات أن الشباب قادر وراغب فى المشاركة السياسية.

مبادرة "مسافة السكة" مبادرة شبابية للمشاركة فى الإنتخابات

مبادرة "مسافة السكة" مبادرة شبابية للمشاركة فى الإنتخابات

مبادرة "مسافة السكة" مبادرة شبابية للمشاركة فى الإنتخابات

المبادرة تحت رعاية النائب عادل الطنيخى عضو مجلس الشيوخ وبحضور مئات الشباب والفتايات المؤسسين للمبادرة وذلك بقاعة اعداد القادة بمدينة دمنهور

وتهدف الحملة لحشد اكثر من خمسين الف شاب وفتاه للتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة والتى تبدا ايام ١٠ و١١ و١٢ من الشهر الحالى تحت شعار "ايد فى ايد .. مع بعض لغاية الصندوق " .

مبادرة "مسافة السكة" مبادرة شبابية للمشاركة فى الإنتخابات

مبادرة "مسافة السكة" مبادرة شبابية للمشاركة فى الإنتخابات

مبادرة "مسافة السكة" مبادرة شبابية للمشاركة فى الإنتخابات

مبادرة "مسافة السكة" مبادرة شبابية للمشاركة فى الإنتخابات

بدأ الحفل بلقاء تعريفى بقيادات المبادرة ومنسقى المراكز والقاء كلمة تعريفيه بالمبادرة واهدافها وكيفية تفعليها وتوثيق دخول العدد المستهدف من الناخبين من فئة الشباب .

استضافت المبادرة الدكتور وليد الشرمة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن الذى اثنى على المبادرة وتشكيلها من الشباب واهدفها الوطنيه واكد ان حزبه يدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويرى انه افضل من يقود مصر فى المرحلة القادمة .

واستضافت المهندس عبد الباسط الشرقاوى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد والذى اشاد بفكرة المبادرة الوطنيه والتى تحترم فكر الشباب وتحترم حرية الراى وتهدف الى المشاركة بقوة دون توجية الشباب لمرشح بعينه .

وأكد أن الحزب يسعى بقوة لدعم الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد واشاد بالروح الايجابيه للشباب المشارك فى المبادرة وكذلك اهداف المبادرة وبخاصة انها تستهدف الشباب .

وأكد النائب عادل الطنيخى ان هدف المبارده هو دعم الوطن فى مرحلة حرجة وعصيبه وتوجية رسالة للدول الخارجية بان الشباب واعى ومتفهم لقضايا وطنه وداعم للديمقراطيه ومؤيد للمشاركة الانتخابيه وسوف تثبت المبادرة فاعليتها فى الانتخابات لتؤكد ان الشباب قادر وراغب فى المشاركة السياسيه ومتفهم لحملات التضليل والدعوات الخارجية لمقاطعة الانتخابات وانه رافض لكل هذة الحملات واقفا بجانب الوطن .