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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة اختفاء أم مصرية في سويسرا خلال رحلة استعادة بناتها من طليقها|تفاصيل مؤلمة

مريم مجدي الأم،
مريم مجدي الأم، المختفية فى سويسرا

كشف أحمد مجدي، شقيق مريم مجدي الأم المختفية فى سويسرا، تفاصيل وحقيقة إختفائها خلال رحلة إستعادتها لبناتها من طليقها، قائلا: “أختي مخطوفة فى سويسرا منذ 9 أيام ولا نعرف عنها أى شئ.. وتواصلت مباشرة مع السفارة المصرية هناك ومشكورين تجاوبوا معي بسرعة.. ولكن نحن متأخرين كتير”.

وأضاف  أحمد مجدي، شقيق مريم مجدي الأم المختفية فى سويسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “أختي مختطفة من قبل زوجها وليد أمير مرعي وليس من شخص أخر لأنه ليس من مصلحة أى شخص فى أنه يأذي أو يخطف مريم.. ووليد قرر أنه يحرم مريم من حياتها وحقوقها وحياتها بعد قرار المحكمة هناك”.

وتابع  أحمد مجدي، شقيق مريم مجدي الأم المختفية فى سويسرا: “أولاد مريم أتخطفوا من مصر مع زوجها، ثم قطعت علاقتها بها لمدة سبع شهور، ولكنها حاربت وتواصلت مع بعض الجمعيات الأهلية هناك فى سويسرا وأستطاعوا لمساعدتها والسفر هناك”.

أحمد مجدى مريم مجدي الأم المختفية الأم المختفية فى سويسرا سويسرا السفارة المصرية

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