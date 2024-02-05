المصرية المشاركة في حفل السفارة الهندية: كان حلما كبيرا بالنسبة لي.. فيديو

كشفت كريمان إبراهيم، المصرية المشاركة في حفل السفارة الهندية، تفاصيل مشاركتها في الحفل.

وقالت كريمان إبراهيم، المصرية المشاركة في حفل السفارة الهندية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المشاركة في الحفل كان حلم كبير بالنسبة لي"، لافته: "بغني هندي من وأنا صغيرة".

وأضافت: "أنا لم أدرس اللغة الهندية لكن البيت عندي بيحب الهندي ومتأثرين الأغاني الهندية من زمان، لذلك بدأت أسمع الأغاني وأحفظها مع نفسي، منذ 6 سنوات بدأت أبحث عن أصدقاء هنديين عبر السوشيال ميديا وبدأت في التعرف عليهم، وبدأت الحديث معهم".

وأشارت: "منذ شهر ذهب للمركز الثقافي الهندي في الزمالك، وأخبرتهم أني بغني هندي من زمان ونفسي أغني في حفلة، سمعوني وأشادوا بصوتي، ومنحوني فرصة في الظهور في عيد الجمهورية الهندي يوم 26 يناير".

وتابعت كريمان إبراهيم، المصرية المشاركة في حفل السفارة الهندية،: "اقترحوا عليا الأغنية الوطنية، وجهزتها على ميوزك، وشاركت في الحفل".