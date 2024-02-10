علي الدين هلال: السيسى أنقذنا من حرب أهلية وحكم الإخوان 300 عام

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، لولا تولي الرئيس السيسي وزارة الدفاع في عهد الإخوان لحكموا مصر 300 سنة مقبلة.

وتابع علي الدين هلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، جماعة على دراية بالمجتمع المصري، وأصحاب فكر يقوم على أنهم هم الإسلام.

وأكد على الدين هلال إن جماعة الإخوان قوة منظمة دخلت في صراعات مع نظم الحكم المختلفة؛ لهدفها الذي أضعف مسار الدولة الديمقراطي.

حرب أهلية

وأكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة كانت على وشك الدخول في حرب أهلية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.