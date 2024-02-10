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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار

صابرين
صابرين

قررت الفنانة صابرين أن تخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "مسار إجبارى"، والذى تقدم فيه دورا جديدا ومختلفا عن الأعمال التى قدمتها من قبل، صابرين وجدت ضالتها فى هذا العمل لتعود به إلى دراما رمضان مع مجموعة من الشباب، كما أنها تنتظر عرض مسلسلها "إقامة جبرية"، والذى تقدم فيه شخصية دكتورة نفسية، التقينا بالفنانة صابرين، والتى كشفت الكثير من تفاصيل مشاركتها فى رمضان المقبل.

كيف جاءت مشاركتك فى مسلسل "مسار إجباري" ؟ 

القضية التى يطرحها العمل هى كلمة السر فى موافقتى على المشاركة بالعمل، حيث يقدم قضية اجتماعية مهمة من خلال عائلتين هما عصام عمر وأحمد داش، ونرى العلاقات الأسرية داخل كل من العائلتين، والصعوبات التى يتعرضان لها خاصة من قسوة الأب، وجذبنى فكرة الأم التى أقدمها فى العمل، وهى شخصية مليئة بالمشاعر والأحاسيس بجانب خفة الدم، فضلا عن أننى سعيدة بالتعاون مع مجموعة من الشباب الذين يمتلكون موهبة كبيرة، ولديهم تجارب ناجحة سابقا.

وماذا عن دورك في العمل ؟ 

أقدم شخصية أم عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق، وهذه الأم تحمل كثيرا من المشاعر  والأحاسيس المختلفة.

وما وجه الاختلاف الذى تتحدثين عنه ؟ 

الاختلاف يظهر على الشاشة، لا أستطيع الكشف عن أى تفاصيل عن الشخصية فى المرحلة الحالية، ولكن كل ما يمكن قوله، إن هذه الأم تحمل كثيرا من المشاعر والأحاسيس المختلفة التى تظهر على الشاشة، وهناك اختلاف فى شخصية الأم سواء التى أجسدها أو بسمة فى العمل، حيث تجد شخصيتين متناقضتين تماما.

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كيف ترين مشاركتك فى عمل يقوم ببطولته مجموعة من الشباب ؟ 

لم أقلق من هذا الأمر، لأن العمل جماعى وليس بطولة فردية، كما أن دورى كممثلة الوقوف بجوار الجيل الجديد أو المستقبل كما حدث معى سابقا، حيث وجدت دعما كبيرا من جانب نجوم كبار فى بداية مشوارى مثل محمود مرسى ويحيى الفخرانى ومحمد صبحى وأحمد زكى وغيرهم، وأرى أن هذا العمل يضم عددا من العناصر المهمة التى تدفعه ليكون واحدا من الأعمال المميزة فى الموسم الرمضانى، وأتمنى له النجاح بجانب الأعمال الأخرى لان الهدف الأساسي امتاع الجمهور.

قلت إن دورك به جانب من الكوميديا فهل هذا الشكل المختلف الذى تظهر ين به في العمل ؟ 

الكوميديا التى أقدمها هى كوميديا سوداء أو كما يطلق عليها "شر البلية ما يضحك"، أننى لم أقدم كوميديا مضحكة فى العمل بشكل صارخ ولكنها مجرد خفة دم فقط.

ماذا عن مسلسل "إقامة جبرية" ؟ 

هناك اختلاف كبير بين دوري فى مسلسل "إقامة جبرية" و"مسار إجبارى"، حيث أقدم فى العمل الأول شخصية دكتورة نفسية تحاول الوصول لمعالجة بعض الشخصيات فى العمل، وهو دور جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل أيضا، وهذا كان سبب رئيسي فى مشاركتى بالعمل، حيث يحمل كثيرا من التفاصيل المختلفة، ومختلف تماما عن دورى في "مسار إجبارى" الذى أقدم فيه شخصية الأم.

وكيف كان استعدادك لشخصية الدكتورة النفسية فى مسلسل "إقامة جبرية" ؟ 

استعنت بطبيب نفسي من أجل تجسد الشخصية، وكان الهدف معرفة طريقة الكلام والإيماءات والتحركات الخاصة به وخاصة لغة الجسد، وتعمقت معه فى بعض التفاصيل الأخرى مثل تعامله مع المريض فى حالة انهياره و تهوره أو انفعالاته الزائدة، وكان هذا الأمر مفيدا لى كثيرا من أجل تقديم الشخصية كما يجب أن تكون.

هل صابرين تلجأ إلى طبيب نفسي فى حياتها بشكل عام ؟ 

لم أذهب الى طبيب نفسي من قبل، وأشعر أن القرآن هو طبيبى النفسى، حيث استعين به وبعلاقتى بالله فى مثل هذه الأمور فى حالة تعرضي لأي أزمة نفسية.

هل تحرصين على التنوع فى احتيارك للأعمال ؟ 

دائما أحب التنوع فى الأدوار مثلا فكرة تقديم دور الأم فى مسلسل "مسار إجبارى"، يمكن تجسيدها بأكثر من طريقة، وكل أم لها طريقة كلامها المختلفة طبقا لحالتها الاجتماعية والدرجة العلمية وتربيتها، كما أننى حريصة أيضا على رؤية مدى تأثير هذه الشخصية فى العمل الفنى، بمعنى أن هذه الأم لها حياتها وتأثيرها أم لا، فلابد أن يكون له معنى فى الدراما وهذا ما يهمنى عند اختيار العمل الفنى.

صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
صابرين
الفنانة صابرين صابرين عصام عمر مسلسل مسار اجباري مسار إجباري اقامة جبرية

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