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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

7 شروط لإصدار شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 7 شروط لإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون.

وجاءت الشروط وفقًا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ كالتالي:

1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

 

إجراءات إصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون

أما فيما يخص الإجراءات، فحددها القانون في 6 خطوات، تتضمن الآتي:

1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبي.

4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومدى استحقاقه للحصول عليها .

5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.

6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

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