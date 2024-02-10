تحقيق التنمية.. مصر القابضة للتأمين: نشاطنا أحد دعائم الاقتصاد الوطني

كشف محمد مهران العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، تفاصيل انعقاد المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر بالأقصر.

وقال محمد مهران في حواره مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج" بيزنس" المذاع على قناة " صدى البلد2"، :" التأمين يعتبر احد دعائم الاقتصاد المصري".

وتابع محمد مهران:" التأمين يسهم في تنمية الاقتصاد القومي "،مضيفا:" نسعى إلى تنمية التأمين متناهي الصغر كي يساعدنا في ملف الشمول المالي ".

واكمل محمد مهران:" التأمين متناهي الصغر يستهدف الفئات الأكثر احتياجا"، مضيفا:" والتأمين متناهي الصغر يستهدف الأفراد أصحب حجم أعمال صغير ".

ولفت محمد مهران :" الاقتصاد المصري يبحث عن تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ".

