فى 7 معلومات..تعرف على منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

تستكمل الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سلسلة الإنجازات التى تشهدها مختلف قطاعات العمل العام .

وفى هذا الإتجاه نستعرض عبر موقع " صدى البلد " فى 7 معلومات هذه الجهود والإنجازات التى يشهدها قطاع الصحة فى محافظة أسوان، وخاصة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل.

التأمين الصحى الشامل

1- تضم منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية.

2- تم التشغيل التجريبى لـ 76 وحدة صحية، و 4 مستشفيات بمختلف مدن المحافظة.

3- الإنتهاء من تسجيل أكثر من 90 % من مواطنى محافظة أسوان ضمن المنظومة الجديدة.

4- تطبيق كافة المعايير الدولية بالصروح الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتدريب العملى والميدانى للأطقم الطبية والكوادر البشرية.

5- توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية.

6- تطبق هيئة الرعاية الصحية معايير وإشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية بأسوان لتحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين المنتفعين بالخدمة .

7- ممارسة هيئة الرعاية الصحية الدور الرقابى على كافة المنشآت الصحية بأسوان لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة.