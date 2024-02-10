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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى 7 معلومات..تعرف على منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

منظومة التأمين الصحى
منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان

تستكمل الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سلسلة الإنجازات التى تشهدها مختلف قطاعات العمل العام  . 

وفى هذا الإتجاه نستعرض عبر موقع " صدى البلد " فى 7 معلومات هذه الجهود والإنجازات التى يشهدها قطاع الصحة فى محافظة أسوان، وخاصة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل. 

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التأمين الصحى الشامل 

1- تضم منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان  11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية. 

2- تم التشغيل التجريبى لـ 76 وحدة صحية، و 4 مستشفيات بمختلف مدن المحافظة. 

3- الإنتهاء من تسجيل أكثر من 90 % من مواطنى محافظة أسوان ضمن المنظومة الجديدة. 

4- تطبيق كافة المعايير الدولية بالصروح الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتدريب العملى والميدانى للأطقم الطبية والكوادر البشرية. 

5- توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية. 

6- تطبق هيئة الرعاية الصحية معايير وإشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية بأسوان لتحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين المنتفعين بالخدمة .

7- ممارسة هيئة الرعاية الصحية الدور الرقابى على كافة المنشآت الصحية بأسوان لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة.

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