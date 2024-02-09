تعليم أسوان تعلن فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2023، وذلك غدا السبت، ولمدة 15 يوما.

وأكد المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن محافظ أسوان اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 77.7 %، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82 %، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 89.3 %.

الإعدادية

وأوضح "الرشيدى"، أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 115 طالب وطالبة ، نجح منهم 26 ألف و 710 طالب وطالبة ، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 20 ألف و 748 طالب وطالبة.