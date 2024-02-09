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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان تشارك في ورشة العمل الدولية عن السياحة من أجل التنمية المستدامة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية بالمشاركة فى فعاليات ورشة العمل الدولية والتى نظمها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع معهد المتروبوليس الدولى للتدريب بكوريا الجنوبية والمقامة تحت عنوان " السياحة من أجل التنمية المستدامة : إعادة النظر فى أصول المدينة". 

ووجه المحافظ بأهمية المشاركة فى هذه الورشة الدولية ودورها فى دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية السياحية بالمحافظة فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وخاصة بمجال السياحة. 

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ورش عمل

وأكد اللواء أشرف عطية بأن ذلك يتواكب مع حزمة الجهود والمشروعات التى تسعى المحافظة لتنفيذها لتحويل أسوان إلى متحف مفتوح وبانوراما جمالية متناسقة وذلك من خلال الإستفادة والإستغلال الأمثل للمقومات المتنوعة التى تمتلكها أسوان بإعتبارها من أهم المقاصد على الخريطة السياحية ومشتى عالمى. 

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتى بثمارها الإيجابية بشكل ملحوظ بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية ، وخاصة ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل مصر الحضارى بكورنيش النيل ، وكذا المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو ، وغيره من المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى جذب الحركة السياحية وزيادة الليالى الفندقية بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

من جانبه أوضح الدكتور أحمد فرمان بأن ورشة العمل الدولية إستمرت على مدار يومين، وشارك فيها مجموعة من المتخصصين والخبراء بمختلف الجهات المعنية سواء المحلية أو الدولية.

ولفت إلى أن ورشة العمل إستهدفت تبادل الخبرات وطرح الآراء والأفكار حول المقومات والأصول والموارد المختلفة للمدن ، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والحلول المبتكرة لمشاكل التنمية وتطوير المدن سياحياً من خلال الإستفادة من كافة مقوماتها ، علاوة على بحث التحديات وكيفية العمل على صياغة وتصميم وتخطيط مشروعات مختلفة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة .

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