إشادة وشكر وثناء من مواطني أسوان لحزمة قرارات الرئيس السيسي الإنسان

الشعور بالبسطاء، والإحساس بما يعانوه من ظروف اجتماعية وأسرية صعبة، هذا أبسط تعبير يمكن أن نطلقه على الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى.

بهذه الكلمات البسيطة عبر الكثير من أهالي محافظة أسوان لـ " صدى البلد " عن شكرهم وسعادتهم وفرحتهم للإجراءات الإنسانية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة البسطاء من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

الرئيس الإنسان

ووجه أهالي أسوان الشكر والتقدير للرئيس الإنسان الذي شعر بمعاناة المواطن البسيط قبل دخول شهر رمضان المبارك حيث سيتم تطبيق الزيادات والعلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات اعتباراً من شهر مارس المقبل.

كما أكدوا على أن التبكير بهذه الإجراءات بما تمثله من الحماية الاجتماعية يبت دائماً بأن مصر بخير، وقيادتها الحكيمة تتخذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي بحنكة تستحق التقدير والاحترام.

وقال حسين محمود من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بأن الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي تسعد البسطاء، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وهذا يؤكد على أنه يشعر بمعاناة شعبه، ويوجه الحكومة لتوفير الدعم اللازم من خلال زيادة الدخل.

فيما أشادت نهى أحمد موظفة بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إجراءات الحماية الاجتماعية، واعتبرتها إجراءات رحمة ورأفة، وخاصة أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه أمر يسعد الجميع في ظل هذه الظروف الصعبة، كما أن تطبيق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيصب في صالح الجميع، هذا بخلاف تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فكل الشكر والتقدير للرئيس الإنسان.

ووجه أحمد حامد من العمالة المؤقتة بجامعة أسوان الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القرارات المجتمعية التي تؤكد إنسانية الرئيس وقلبه الكبير، وأن من أهم القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه مما يؤكد حرص الدولة وقائدها الرئيس السيسي على تحسين أحوال معيشة المواطنين.

شكر وثناء

فيما أثنى ناصر عبد الحميد موظف بحزمة القرارات المفرحة والسعيدة، والتي اثلجت صدور الملايين من المصريين، وهذه القرارات تؤكد حرص الرئيس على دعم المواطن البسيط والشرائح الأكثر احتياجا وهو ما ينبع من شعور الرئيس بالضغوط والتحديات التي يواجهها المواطن المصري بما يساهم فى التخفيف من معاناته لمواجهة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار من أصحاب المصالح الشخصية.

وفى نفس السياق أوضح اللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب عن أسوان بأن الدولة تسعى باستمرار لتخفيف الأعباء التي يعاني منها المواطنون، فهي حريصة كل الحرص على توفير الظروف التي تتناسب معهم، وكذا للأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع في إجراءات وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية ، هذا بخلاف رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.