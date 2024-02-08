محافظ أسوان يكرم أسر الشهداء ويوزع المساعدات المالية والعينية للأكثر احتياجا

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإحتفالية التى نظمتها جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم للأعمال الخيرية بقيادة الدكتورة رشا كامل رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، فضلاً عن القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية والمجتمعية.

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإستضافة المحافظة لفعاليات إحتفالية عظيمات جنوب الوادى ، وتكريم أسر الشهداء على أرضها الطيبة ، مقدماً شكره وتقديره لعضوات الجمعية لما يتم بذله من جهود متميزة لتكون نموذج مشرف يحتذى به فى العمل الوطنى والإنسانى والمجتمعى سواء من خلال تكريم أسر الشهداء من أبناء الوطن ، أو من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأكثر إحتياجاً ، مما يجعلنا دائماً نعتز ونفتخر بهذا الدور الرائد والهادف لخدمة أبناء الشعب المصرى فى كل مكان.

وأكد اللواء أشرف عطية على الدور الوطنى الذى يقوم به أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة لبسط الأمن والأمان بكافة محافظات الجمهورية ، وتقديمهم لأرواحهم بتضحيات وبطولات يخلدها التاريخ فداءاً لوطنهم ، ليكون تجسيداً حياً لآسمى معانى الولاء والإنتماء لمصر وشعبها العظيم ، وهو الذى يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المناسبات المختلفة مما يؤكد على أننا قادرون على مواجهة أى تحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرط.

تكريم

وأشار المحافظ إلى أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لصد كافة أشكال العنف والعدوان عن تراب وطننا الغالى ، يتواكب مع ما يقدمه حالياً أبناء مصرنا الحبيبة من بطولات بسواعدهم الذكية من خلال تنفيذ ملحمة الإنجازات بمشروعات تنموية وخدمية فى كافة قطاعات العمل العام بما يساهم فى توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.

هذا وقد سبق الحفل الذى بدأ بالسلام الوطنى، والقرآن الكريم، قيام محافظ أسوان بتفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية، والذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى ، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن جهود وأنشطة جمعية زوجات ضباط الشرطة.

فيما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين فقراتها الفلكورية والإستعراضية المتنوعة، والتى لاقت إعجاب وتفاعل من الحضور، وتم كذلك تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الجمعية تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين.