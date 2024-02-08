عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكرم أسر الشهداء ويوزع المساعدات المالية والعينية للأكثر احتياجا

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإحتفالية التى نظمتها جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم للأعمال الخيرية بقيادة الدكتورة رشا كامل رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، فضلاً عن القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية والمجتمعية.

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإستضافة المحافظة لفعاليات إحتفالية عظيمات جنوب الوادى ، وتكريم أسر الشهداء على أرضها الطيبة ، مقدماً شكره وتقديره لعضوات الجمعية لما يتم بذله من جهود متميزة لتكون نموذج مشرف يحتذى به فى العمل الوطنى والإنسانى والمجتمعى سواء من خلال تكريم أسر الشهداء من أبناء الوطن ، أو من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأكثر إحتياجاً ، مما يجعلنا دائماً نعتز ونفتخر بهذا الدور الرائد والهادف لخدمة أبناء الشعب المصرى فى كل مكان. 

وأكد اللواء أشرف عطية على الدور الوطنى الذى يقوم به أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة لبسط الأمن والأمان بكافة محافظات الجمهورية ، وتقديمهم لأرواحهم بتضحيات وبطولات يخلدها التاريخ فداءاً لوطنهم ، ليكون تجسيداً حياً لآسمى معانى الولاء والإنتماء لمصر وشعبها العظيم ، وهو الذى يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المناسبات المختلفة مما يؤكد على أننا قادرون على مواجهة أى تحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرط. 

أجواء روحانية|محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الحاج حسن

محافظ أسوان يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

تكريم

وأشار المحافظ إلى أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لصد كافة أشكال العنف والعدوان عن تراب وطننا الغالى ، يتواكب مع ما يقدمه حالياً أبناء مصرنا الحبيبة من بطولات بسواعدهم الذكية من خلال تنفيذ ملحمة الإنجازات بمشروعات تنموية وخدمية فى كافة قطاعات العمل العام بما يساهم فى توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.

هذا وقد سبق الحفل الذى بدأ بالسلام الوطنى، والقرآن الكريم، قيام محافظ أسوان بتفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية، والذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى ، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن جهود وأنشطة جمعية زوجات ضباط الشرطة. 

فيما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين فقراتها الفلكورية والإستعراضية المتنوعة، والتى لاقت إعجاب وتفاعل من الحضور، وتم كذلك تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الجمعية تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

أجواء روحانية|محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الحاج حسن

ترشيحاتنا

طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في محافظة النبطية جنوب لبنان

العراق.. استهداف رتل لوجستي أمريكي قرب الديوانية

الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل لمبان بقطاع غزة لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب

مفوض الأونروا يعلن احتياج 300 ألف شخص في غزة للمساعدة

استخرج البطاقة وشهادة الميلاد في دقائق.. سيارات جديدة للأحوال المدنية بالمولات

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة بيلجورود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق العلاج والوقاية من التهابات المثانة

تبرعت بشقتها وسكنت في إيجار.. أسرار في حياة دلوعة الشاشة شادية

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

فيديو

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ