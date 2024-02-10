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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هلا السعيد تبهر جمهورها بإطلالة شتوية | شاهد

هلا السعيد
هلا السعيد

خطفت الفنانة هلا السعيد، أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "هلا" بإطلالة شتوية أنيقة حيث ارتدت بنطال جينز ونسقت معه جاكيت باللون الرمادي وهو ما أبرز أناقتها، أما من الناحية الجمالية لم تتكلف في وضع المكياج واكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح المناسب لإطلالتها، وتركت خصلت شعرها الاسود منسدلًا على كتفيها ما أضفى النعومة.


يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

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IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠١٢٤٥٣

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