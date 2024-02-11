عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

شاهد عريس يستغل دخول
شاهد عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويقوم بشيء مشين

التقطت كاميرات المراقبة لأحد محلات بيع وتأجير فساتين الزفاف والسواريه عريس وهو يقوم بفعل مشين عندما ذهبت خطيبته للبروفا من أجل قياس فستان الزفاف.

استجابة سريعة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يصور عريس وهو يختار مع خطيبته فستان الزفاف في إحدى معارض فساتين الزفاف والسواريه، ثم يستغل دخولها مع الموظفة لغرفة البروفا من أجل قياس الفستان ليخونها ويحاول التعرف على فتاة أخرى كانت تقف أمامه وتستعرض جسمها أمام المرآة.

بالفعل، تحدث العريس مع الفتاة وتبادلا أرقام الهواتف وبدئا في الحديث سريعًا حتى لا يلتقطهما أحد. 

تفاعل الكثير من المتابعين مع الفيديو الذي حصل على أكثر من مليون و 800 ألف مشاهدة حيث قال أحدهم "اخذ محجبه ويخونها مع ام شعر ولبس ضيق"، بينما قال آخر " عادي ، وحده جاهزة والثانية "باك اب"" فيما قال ثالث " واللي توافق على طول مايملى عينها إلا التراب".

لمشاهدة الفيديو من هنا

كاميرات المراقبة محلات بيع وتأجير فساتين الزفاف والسواريه عريس قياس فستان الزفاف البروفا يخونها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

موضوعات متعلقة

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

كويكب غامض.. هكذا تعرضت الديناصورات لانقراض جماعي قبل 66مليون سنة| أسرار مثيرة

ركّاب يحصلون على قسائم سفر من شركة طيران أمريكية.. السبب غريب

قبل 2000 عام.. الرومان خزنوا مادة غريبة بعظم حيوان| تأثيرها مذهل

أمريكا تتعرض لرائحة كريهة في الربيع بسبب غزو ترليون حشرة| تفاصيل

بواسطة كوكبين.. العلماء يكتشفون مصير كوكبنا بعد زوال الشمس| تفاصيل

حزنوا على فراقه فاستعانوا بالبحر.. طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهما| صور

ترشيحاتنا

بعد الحديث عن خلاف كبير مع بايدن.. نتنياهو بعلق على آخر محادثة بينهما

سلم نفسه للشرطة.. عامل ينتحل صفة محصل كهرباء ويقتل سيدة بعين شمس..تفاصيل

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

«النقد الدولي»: اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يفاقم الأضرار الاقتصادية عالميًا

فرنسا تعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح وتدعو لوقف إطلاق نار

زوجها اللبناني أبلغ الشرطة.. التحقيق في وفاة سيدة وجنينها بمدينة بدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

تراجع تدريجي .. هل تستقر أسعار اللحوم قبل رمضان؟

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

عواصف ترابية.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس | فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ