عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

التقطت كاميرات المراقبة لأحد محلات بيع وتأجير فساتين الزفاف والسواريه عريس وهو يقوم بفعل مشين عندما ذهبت خطيبته للبروفا من أجل قياس فستان الزفاف.

استجابة سريعة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يصور عريس وهو يختار مع خطيبته فستان الزفاف في إحدى معارض فساتين الزفاف والسواريه، ثم يستغل دخولها مع الموظفة لغرفة البروفا من أجل قياس الفستان ليخونها ويحاول التعرف على فتاة أخرى كانت تقف أمامه وتستعرض جسمها أمام المرآة.

بالفعل، تحدث العريس مع الفتاة وتبادلا أرقام الهواتف وبدئا في الحديث سريعًا حتى لا يلتقطهما أحد.

تفاعل الكثير من المتابعين مع الفيديو الذي حصل على أكثر من مليون و 800 ألف مشاهدة حيث قال أحدهم "اخذ محجبه ويخونها مع ام شعر ولبس ضيق"، بينما قال آخر " عادي ، وحده جاهزة والثانية "باك اب"" فيما قال ثالث " واللي توافق على طول مايملى عينها إلا التراب".

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