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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جابي خوري: 90٪ من أفلامنا لا تصلح أن توزع خارج الوطن العربي

جابى خورى
جابى خورى

أكد  جابي خوري ضرورة حساب الإيرادات بعدد الأشخاص الذين دخلوا إلى الفيلم وليس بالأموال التي حققها.

 

وقال خلال ماستر كلاس بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية:" بهذه الطريقة تكون الحسبة ناجحة وعادلة، ونوه أن نوع الفيلم مهم في التوزيع الخارجي والقضية التي يناقشها، و٩٠ ٪ من أفلامنا لا تصلح أن توزع خارج الوطن العربي.

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مهرجان الأقصر 

وأعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، اختيار الكاتب الصحفي والناقد زين العابدين خيري شلبي، مستشارًا إعلاميًا ورئيسا لتحرير النشرة اليومية للمهرجان في دورته الثالثة عشرة، التي انطلقت اليوم وتستمر إلى 15 فبراير 2024، كذلك تم اختيار المخرج المسرحي أحمد مختار لإخراج حفل افتتاح المهرجان، بمعبد الأقصر، والاتفاق مع الموسيقار هيثم الخميسي على وضع اللحن المميز للدورة الجديدة، كما تم تعيين الناقدة مروة أبو عيش رئيسًا لقسم الأفلام بالمهرجان.

 

من جانبها كشفت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، عن انتهاء لجنة اختيار الأفلام من أعمالها، وتضم كلا من المونتيرة والناقدة صفاء الليثي، والناقد أسامة عبد الفتاح، والدكتور أشرف راجح أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقدة هالة الماوي، والسيناريست سيد فؤاد، حيث تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة (روائي، تسجيلي)، و14 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير (روائي، تسجيلي، تحريك)، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا "الشتات"، و12 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمي خارج المسابقة.

الاقصر للسينما الافريقية السيناريست سيد فؤاد عزة الحسيني مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المنتج جابي خوري

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