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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم يرفعون شعار الحب والزواج لا عمر له.. محمود عامر الأحدث

محمود عامر
محمود عامر

أثار الفنان محمود عامر حالة من الجدل الواسع بعد إعلان زواجه من الدكتورة رشا فرج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك معلنا عن أن الحب والزواج لا عمر له حيث يبلغ من العمر 69 عاما.

محمود عامر يعد آخر النجوم الذين قرروا الزواج بعد سن الستين والسبعين أيضا حيث سبقه عدد من النجوم والمبدعين منهم المخرج عمر عبد العزيز والفنان سامح الصريطى وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

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الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

محمود عامر

ونشر الفنان محمود عامر صورا من حفل زفافه وعقد قرانه وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلنا زواجه من الدكتورة رشا فرج.

وعلق محمود عامر : الحمد لله والشكر لله على كل شيء تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتوره رشا فرج.

ويعد الفنان محمود عامر عمره 69 عاما وقرر الزواج بعد انفصاله من الفنانة لاشينة لاشين.

عمر عبد العزيز

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي زواج المخرج عمر عبد العزيز وأماني صفوت.

ونشرت مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام من حفل الزفاف برفقة مجموعة من النجوم.

وتصدر زواج عمر عبد العزيز التريند حيث أثار حالة من الجدل حيث يبلغ من العمر 71 عاما.

سامح الصريطى

بينما أعاد الظاهرة الفنان سلمح الصريطى حيث كشفت المطربة حنان لأول مرة تفاصيل زواجها من الفنان سامح الصريطي والذى يبلغ من العمر 72 عاما، مؤكدة أنهما عقدا قرانهما في رمضان الماضي بعلم أهلهما فقط وأخفتا الخبر عن الجمهور.

وقالت المطربة المعتزلة: "سامح إنسان جميل جداً وأنا سعيدة جداً به وأولادي كانوا سعداء جداً بزواجنا". 

وكان سبق سامح الصريطى عدد من النجوم منهم مصطفى فهمى وحسين فهمى والفنان الراحل سعيد طرابيك. 

محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
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2284119_0
الفنان سامح الصريطي الفنان محمود عامر المخرج عمر عبد العزيز المطربة حنان سامح الصريطي عمر عبد العزيز

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