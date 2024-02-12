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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رصد الاجسام الفضائية القريبة من الارض.. اتفاقية للتععاون الفلكي بين مصر والصين

القومي للبحوث الفلكية
القومي للبحوث الفلكية

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في إطار التعاون مع مراصد الفلك القومية بالصين فقد تم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي فى مايو عام 2017 بغرض  المشاركة فى رصد الاجسام الفضائية والمتمثلة فى الأقمار الصناعية و الحطام الفضائى و الاجسام القريبة من الارض حيث  يقوم الجانب الصينى بتوفير جميع الأجهزة المستخدمة  فى عمليات الرصد.

وتزويد المحطة بقطع الغيار والأجهزة  اللازمة لمتابعة واستمرار عمليات الرصد. ويقوم الجانب  المصرى بتشييد المبنى المناسب والمجهز( وقد تم الانتهاء بالفعل من تشييد المبنى) لوضع أجهزة المحطة به واجراء وتنفيذ عمليات الارصاد.

ويهدف التعاون المصرى الصينى اساسا على تطوير التكنولوجيا الخاصة بالرصد ومشاركة الجانبين فى عمليات الرصد ونتائج الأبحاث. ويتمثل الاتفاق فى ارسال الجانب الصينى عدد 2 تلسكوب  احدهما قطره 120 سم  حيث قد تم ارسال بالفعل وتم تركيبة بالمحطة. مع العلم انه فى فبرايرمن العام الماضى 2023 قد تم تركيب وتشغيل عدد 2 قبة قطر كلا منهما 8 متر .

امكانات المحطة

ومن الامكانات المتاحة لتلك التلسكوبات أن كلاهما سوف يستخدم لرصد الاجسام الفضائية (الأقمار الصناعية والحطام الفضائى) باستخدام تقنية الليزر وايضا باستخدام تقنية الرصد البصرى.

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المحطة مجهزه للرصد اثناء الليل  والنهار بتقنية الليزر لرصد الأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة والتى يصل مداها الى 36000 كيلو مترحيث توجد الاقمار الصناعية  الثابته .  

الهدف من المحطة

وتهتم هذه الوحدة بتوفير الدراسات والأرصاد الخاصة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والتي تساهم الى حد كبير فى عمل قاعدة بيانات مما يساهم فى معرفة ودراسة مواقع المدارات المزمع إطلاق الأقمار الصناعية بها.

 قواعد البيانات الخاصة بالاجسام الفضائية تساعد فى اعداد دراسات وتقيمات مخاطر اصطدام الاقمار العاملة مع تلك النفايات الفضائية بصفة دائمة. حيث يتطلب ذلك من الجهة المستخدمة للاقمار الصناعية بالقيام بمناورات لتجنب الاصطدام مع الحطام الفضائي.
 

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