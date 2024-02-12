البحوث الفلكية تفتتح أعمال دورة التفتيش الموقعي للتفجيرات النووية .. صور

افتتح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، اعمال الدورة رقم 26 للتفتيش الموقعى للتفجيرات النووية بحضور 80 متدربا من 46 دولة افريقية وبمشاركة خبراء دوليين من منظمة الحظر الشامل وبعض الخبراء الأوربيين.

يستضيف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية الدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين للتفتيش الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وانشاء مبنى مركز البيانات المصري الجديد، وذلك في اطار جهود الدولة المصرية ضمن الخطة الاستراتيجية 2030 لتشمل عددا من المحاور سواء الاستثمار في البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا وأيضا حماية الأمن القومى.

ويستضيف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية للدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين (RIC-26) للتفتيش الموقعي (OSI) بالتعاون مع منظمة معاهدة شاملة لحظر التجارب النووية (CTBTO)، داخل مقر المعهد بحلوان، القاهرة، في الفترة من 12 حتي 18 فبراير 2024.

وعلى جانب كان قد استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السيد "روبرت فلويد" السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

هذا، وقد قام نائب وزير الخارجية خلال اللقاء بالتباحث مع السكرتير التنفيذي بشأن مجمل التطورات ذات الصلة بأعمال اللجنة التحضيرية وسبل تقديم مصر للدعم اللازم للجنة لتطوير آليات منظومة التحقق ذات الصلة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وفقا للولاية القانونية الممنوحة للجنة.

كما أكد نائب وزير الخارجية على أهمية تحقيق مقاصد وأهداف المعاهدة بحظر التجارب النووية والتخلص التام من الأسلحة النووية، مع التنويه إلى أن ضمان فعالية ومصداقية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مرتبط في الأساس بامتثال الدول النووية لالتزاماتها بنزع أسلحتها النووية، وبأولوية تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقد ثمن نائب وزير الخارجية التطورات التي تمت خلال الأعوام الأخيرة على صعيد تطوير منظومة التحقق الخاصة بمعاهدة حظر التجارب النووية والتي وصلت إلى نقطة مرضية في المرحلة الحالية، منوهاً إلى أهمية إيلاء الأولوية في الوقت الحاضر لبناء قدرات الكوادر الفنية للدول النامية من أجل المساهمة بفاعلية في تشغيل تلك المنظومة وعدم جعلها حكراً على الدول المتقدمة.

جدير بالذكر أن زيارة "روبرت فلويد" السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى القاهرة تأتي في إطار افتتاح الدورة التدريبية السادسة والعشرين للدول الأفريقية في مجال التفتيش الموقعي، وهي الدورة التي تأتي في إطار أنشطة بناء القدرات التي تحظى دائما برعاية مصر.

البحوث الفلكية تفتتح اعمال الدورة للتفتيش الموقعى للتفجيرات النووية

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