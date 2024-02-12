ثاني أكبر محطة بالعالم.. البحوث الفلكية تفتتح محطة رصد الأقمار الصناعية

يفتتح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع مراصد الفلك القومية بالصين، الآن محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.



شهدت الفترة الأخيرة بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية وأقسامه المختلفة تطورا كبيرا في مجال الفضاء الفلك وغيره من الأقسام تماشيا مع استراتيجية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، حيث نشهد عددا من الافتتاحات والمحطات الجديدة تدخل الخدمة سواء بالمعهد أو المرصد وفروعه الموجودة بمختلف محافظات مصر.

وتعد محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي هي ثان أكبر محطة في العالم للرصد الفضائي من حيث قطر التليسكوب، وعمل على إنشاءها بالتعاون ودعم من الجانب الصينى الذي يدعم المشروع بالأجهزة وأدوات الرصد، ومهمة هذه المحطة رصد الاجسام الفضائية والمتمثلة في الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والاجسام القريبة من الأرض.

وكان قد تم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي في مايو عام 2017 بغرض المشاركة في رصد الاجسام الفضائية والمتمثلة في الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والاجسام القريبة من الارض، إذ يوفر الجانب الصينى جميع الأجهزة المستخدمة في عمليات الرصد، وتزويد المحطة بقطع الغيار والأجهزة اللازمة لمتابعة واستمرار عمليات الرصد، فيما يقوم الجانب المصرى بتشييد المبنى المناسب والمجهز( وقد تم الانتهاء بالفعل من تشييد المبنى) لوضع أجهزة المحطة به وإجراء وتنفيذ عمليات الأرصاد.

القومي للبحوث الفلكية

القومي للبحوث الفلكية

القومي للبحوث الفلكية

القومي للبحوث الفلكية

القومي للبحوث الفلكية

القومي للبحوث الفلكية

القومي للبحوث الفلكية

القومي للبحوث الفلكية

القومي للبحوث الفلكية