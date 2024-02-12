فى أحضان صديقها .. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب | صور

أثارت جنى عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت جنى عمرو دياب فى أحضان صديقها ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر إنستجرام.

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ساهر له في جزيرة ياس، بمنطقة الاتحاد أرينا بـ أبوظبي، يوم 2 مارس المُقبل.

عمرو دياب - ألبوم مكانك

كان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.



ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي: